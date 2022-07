Có việc dàn xếp, băng nhóm "xã hội đen" xuất hiện ở đấu giá đất

"Việc giám sát quá trình tổ chức đấu giá ở một số nơi chưa thường xuyên, thậm chí có biểu hiện buông lỏng. Chất lượng, năng lực của đội ngũ đấu giá viên còn hạn chế. Xuất hiện hiện tượng thông đồng, dìm giá, băng nhóm xã hội đen gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại một số địa phương" - thông tin từ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc cho hay.

Trong số nhiều giải pháp khắc phục đưa ra, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đề nghị tăng cường chỉ đạo người có tài sản bán đấu giá trong việc xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá…

Phiên đấu giá 32 ô đất tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc (Ảnh: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc).

Đặc biệt, phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá.

"Xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý tài sản, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá" - cơ quan này đề xuất và nhấn mạnh, các cuộc đấu giá cần có sự phối hợp với cơ quan công an địa phương để triển khai các biện pháp hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự các cuộc đấu giá nhất là các cuộc đấu giá tài sản công có giá trị lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.