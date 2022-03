Cổ vật 300 năm tuổi tại đền Bà Chúa Lãng bị đánh cắp

Ngày 4/3, ông Trịnh Xuân Hưng - Chủ tịch UBND xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An - cho biết, một cổ vật tại đền Bà Chúa Lãng, thuộc địa bàn xã mới bị mất cắp. "Khu vực đền không có camera an ninh, địa phương đã trình báo với cơ quan công an để xác minh, làm rõ", ông Hưng cho biết thêm.