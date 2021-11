Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ: Dù với bất kỳ hình thức nào, AUKUS không làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN

Chúng tôi cam kết tiếp tục tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN và các quốc gia thành viên.

Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Chollet. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Dư luận quốc tế hiện nay vẫn còn khá nhiều tranh luận liên quan tới thỏa thuận quốc phòng mới giữa ba nước Mỹ, Anh và Australia (AUKUS), ông có thể thông tin thêm về “sứ mệnh” của thỏa thuận này?

Về AUKUS, nước Mỹ tin rằng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở với tự do hàng hải thông qua các tuyến vận tải an toàn và cởi mở rất quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia trong khu vực.