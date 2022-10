Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ bàn việc kết nạp thành viên NATO

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Sullivan đã gặp người đồng cấp Thụy Điển – Ibrahim Kalin hôm 2/10 ở Istanbul để thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột Nga – Ukraine và “tiến trình gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan và Thụy Điển”. Các cuộc đàm phán diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Erdogan một lần nữa đe dọa sẽ ngăn chặn sự mở rộng của NATO, sử dụng quyền phủ quyết của nước này đối với việc kết nạp thành viên của liên minh, trừ khi 2 nước Bắc Âu đáp ứng các điều kiện của một thỏa thuận ký hồi tháng 6. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hôm 1/10 cho biết: “Cho đến khi họ giữ lời hứa với chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ nguyên lập trường của mình". Ankara đã yêu cầu Helsinki và Stockholm ngừng hỗ trợ các tổ chức bị cáo buộc là các nhóm khủng bố, và yêu cầu dẫn độ hơn 30 người bị buộc tội khủng bố. “Chúng tôi đang theo dõi sát sao việc giữ lời hứa của Thụy Điển và Phần Lan. Tất nhiên, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Quốc hội của chúng tôi”, ông Erdogan nói.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai quốc gia còn lại trong khối quân sự do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa chính thức phê chuẩn việc sáp nhập hai quốc gia Bắc Âu, khiến quá trình này rơi vào tình trạng ngưng trệ, do 30 thành viên của liên minh đều cần phải nhất trí về việc kết nạp thành viên mới.



Cũng theo Nhà Trắng, ông Sullivan và Kalin cũng đã thảo luận về việc sáp nhập các vùng ly khai của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Cố vấn Mỹ cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, và giúp đảm bảo việc trả tự do cho các tù binh chiến tranh Ukraine.



Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi khi Ankara nhất quyết từ chối tham gia làn sóng trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.



Ankara đã cố gắng cân bằng mối quan hệ thân thiết với cả Mátxcơva và Kiev, đóng vai trò trung gian hòa giải, đồng thời chỉ trích việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine.



Nhà Trắng cho biết Sullivan và Kalin đã thảo luận về “tầm quan trọng của đối thoại và ngoại giao để giải quyết bất kỳ bất đồng nào ở phía Đông Địa Trung Hải”, cũng như sự ủng hộ của họ đối với các cuộc đàm phán hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.



Ông Sullivan cũng đã có cuộc gặp vào Chủ nhật với Andrey Yermak, một phụ tá cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cố vấn Nhà Trắng “truyền đạt rằng Mỹ và các đồng minh và đối tác của họ vẫn hoàn toàn cam kết ủng hộ Kiev”, đồng thời hứa Mỹ “sẽ áp đặt các hình phạt nghiêm khắc đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia nào hỗ trợ việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine”.