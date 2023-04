Có tiền, nên mua bảo hiểm hay gửi ngân hàng, đầu tư vàng, chứng khoán?

Để hỗ trợ và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững, ngay từ đầu năm, NHNN đã định hướng và yêu cầu các tổ chức tín dụng nỗ lực giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trong đó hỗ trợ người mua nhà và các dự án bất động sản đáp ứng đầy đủ điều kiện về pháp lý, có khả năng trả nợ.

Đây là điều rất tích cực cho thị trường, bởi các doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí vốn, giá bán hấp dẫn hơn do chủ đầu tư tiếp cận được nguồn vốn vay với mức lãi suất hợp lý. Nhu cầu mua bất động sản của khách hàng khởi sắc hơn do hưởng mức lãi suất thấp hơn, chắc chắn sẽ thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm, giao dịch bất động sản của khách hàng, mặt khác tạo tâm lý tích cực hơn cho thị trường bất động sản. Do đó, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ dần phục hồi từ nửa cuối năm 2023, chậm nhất là từ quý IV/2023.

So với đầu năm, lãi suất cho vay hiện đã giảm từ 1 đến 2%, nhiều ngân hàng đã đưa ra các gói tín dụng ưu đãi và kỳ vọng tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới. Tuy vậy, tác động của việc giảm lãi suất cũng sẽ làm phân hóa giữa các chủ đầu tư, dự án khác nhau.

Theo đó, các chủ đầu tư uy tín, có kinh nghiệm triển khai thành công nhiều dự án, có năng lực tài chính lành mạnh; các dự án có pháp lý rõ ràng, minh bạch, vị trí đẹp... sẽ có nhiều lợi thế hơn, được các ngân hàng ưu tiên giảm lãi suất và được khách hàng quan tâm, lựa chọn nhiều hơn.

Trong bối cảnh hiện tại, đối với lĩnh vực bất động sản, nhà đầu tư có thể xem xét, nên tập trung vào nhu cầu thực như phân khúc chung cư, nhà ở riêng lẻ phục vụ nhu cầu để ở, kinh doanh, cho thuê hoặc để đầu tư dài hạn, nhất là khi giá bất động sản đã được chiết khấu khá hấp dẫn trong giai đoạn vừa qua.

Gửi tiết kiệm chiếm ưu thế

Báo cáo của VIRES chỉ ra trong những năm qua, ngân hàng vẫn là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả, đem lại lãi suất cao, dễ thực hiện đối với tất cả nhà đầu tư và xu hướng này đã tiếp tục đến giữa quý I/2023.

Dự báo, đây vẫn là kênh đem lại lợi nhuận tốt, an toàn và hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác trong năm 2023, trong bối cảnh những rủi ro, bất định từ môi trường vĩ mô quốc tế vẫn chưa chấm dứt.