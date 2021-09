Có thêm đơn vị phục hồi chức năng sau COVID-19 giúp người bệnh nhanh hồi phục

“Trong cuộc hành trình quay trở lại với cuộc sống bình thường này, sẽ chẳng có ai giống ai vì mỗi người có một sức khỏe nền khác nhau, trải qua tình trạng bệnh khác nhau, thiệt hại cơ thể trong lúc chống chọi với bệnh tật cũng khác nhau" - PGS. TS. BS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ.

Việc thành lập Khoa Hồi sức và Phục hồi chức năng sẽ giúp cho các bệnh nhân sau nhiễm COVID-19 nhanh chóng hồi phục sức khỏe và các chức năng sinh hoạt, sớm trở lại đời sống và công việc thường ngày”.

