Có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới

Tiếp đó, từ ngày 22-24/9, có mưa rào và dông; riêng phía Bắc ngày 22-23/9 có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ, từ ngày 18-19/9, có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm ngày 19-21/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Bắc Trung Bộ đêm 19/9 và ngày 20/9 có mưa rào và dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 18-19/9, ngày ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 20-24/9: Chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc Tây Nguyên từ 20-22/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 18-24/9, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng thời kỳ từ ngày 22-23/9 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 19h/17/09 - 1h/18/09), khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa với lượng mưa đo được tại: Tam Dương (Vĩnh Phúc) 45,8mm; Định Hóa (Thái Nguyên) 44,6mm... Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn.