Có thể xử lý hình sự 2 kẻ đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh tài xế ở đường Vành đai 2

Ông Cường cho hay, trường hợp người trên xe ô tô có thương tích xảy ra, dù thương tích dưới 11% và nạn nhân đề nghị xử lý thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Hiệp và Thịnh tại cơ quan công an.

Nếu nạn nhân không đề nghị xử lý về tội Cố ý gây thương tích và hậu quả thương tích chưa xảy ra nhưng hành vi đánh người nơi công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố 2 người đi xe máy về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì sẽ bị xử lý hình sự.

"Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ xác định hậu quả của hành vi này đã đến mức được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hay chưa? Trường hợp hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội thì sẽ xử lý hình sự.