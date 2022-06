Có thể xem chất lượng không khí ngay trên Google Maps

Chất lượng không khí sẽ hiển thị dưới dạng một lớp (layer) trên Google Maps. Do đó, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng ở góc dưới cùng bên phải và bổ sung lớp này, tương tự khi muốn xem thông tin các điểm nóng Covid-19.

Nắng nóng tại Mỹ đồng nghĩa với cháy rừng có nguy cơ tăng cao. Để giúp mọi người phòng tránh cháy rừng và trú ẩn an toàn ở những nơi cách xa đám cháy, không bị ảnh hưởng bởi khói, Google bổ sung một lớp cháy rừng vào Maps. Google hi vọng các công cụ mới sẽ giúp những người đang có ý định cắm trại, leo núi hay thực hiện các hoạt động ngoài trời an toàn hơn.