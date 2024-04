Có thể trích tiền xử phạt vi phạm giao thông để xây bãi đỗ xe?

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với Sở GTVT và Công an tỉnh này. Tại buổi làm việc, Công an tỉnh Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên cấp kinh phí trích từ nguồn xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông để xây dựng các bãi đỗ xe ô tô…

Lý do là Nghệ An là một trong 3 địa phương có tỷ lệ người dân mua ô tô nhiều nhất cả nước (tăng trung bình 15-20% mỗi năm), dẫn tới nhu cầu chỗ để xe cũng tăng lên.

Đề xuất trên nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận trong bối cảnh hiện nay các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM luôn khan hiếm chỗ gửi ô tô.