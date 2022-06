Có thể ăn ngon mà vẫn không lo bệnh tật?

Làm sao ăn vẫn ngon mà vẫn khỏe mạnh?

Chị Xuân An (29 tuổi - TPHCM) kể rằng, hồi cuối năm 2021, do vẫn còn đà nấu ăn tại nhà, chị thường mang cơm vào văn phòng để ăn trưa. Phần cơm của chị được chọn dựa trên tiêu chí có thịt, cá, rau củ, trái cây. Đọc sách báo, chị còn biết được đậu nành, hoặc các loại hạt là nguồn cung cấp đạm thực vật rất tốt cho cơ thể. Từ đó chị chuyển qua ưu tiên chọn dinh dưỡng thực vật (DDTV) - thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và giảm ăn động vật. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, dưới áp lực của công việc, chị bớt dần việc mang thức ăn theo đi làm.

Hôm đi ăn cưới, vợ chồng chị An được xếp ngồi cùng bàn với một cô giáo gần tuổi 60 mà nét mặt rất tươi vui, trẻ nhiều so với tuổi tác. Sau màn xã giao, cô giáo kia cho biết cô đã ăn chế độ bán chay (Pesco Vegetarians - ăn DDTV bao gồm cả trứng sữa, hải sản) từ 5 năm nay và thấy rất khỏe mạnh. Cô khuyến khích An nên chuyển qua ăn uống kiểu này vừa ngon vừa giảm được những nguy cơ xấu cho sức khỏe.

Được chứng kiến "người thật, việc thật", vợ chồng An đã làm theo lời khuyên của cô bởi nhận thấy vẫn có thể ăn nhiều món mình thích như cá hấp, luộc, cuốn rau bánh tráng và cả trứng, hải sản.