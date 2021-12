Cổ phiếu vừa quay đầu, cổ đông lớn lập tức quay xe

Sau khi thực hiện giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của ông Lê Xuân Tân tại TNH sẽ giảm từ 3,83% xuống còn 3,61%, tương ứng 1,5 triệu cổ phiếu.

Cổ đông lớn nhất của TNH là ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT (12%); tiếp theo là ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Giám đốc (6%); ông Vũ Hồng Minh, thành viên HĐQT (4%) và ông Nguyễn Xuân Đôn, thành viên HĐQT (10%) và ông ông Lê Xuân Tân vừa nhắc ở trên.

Được biết, ông Hoàng Tuyên là người sáng lập ra TNH và làm việc tại bệnh viện từ năm 2013. Trước đó, ông đã làm việc tại Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên và BHXH Việt Nam. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm về luật y tế và luật BHXH.

Theo công bố của TNH, lũy kế 9 tháng đầu năm nay bệnh viện ghi nhận tổng số lượt khám đạt 247.000 lượt (tăng 33% so với cùng kỳ), với lượt khám chữa bệnh ngoại trú đạt 222.500 lượt (tăng 36% so với cùng kỳ) và nội trú đạt 24.500 lượt (tăng 18% so với cùng kỳ).

Báo cáo kết quả kinh doanh của TNH cho thấy, 9 tháng đầu năm công ty ghi nhận 308 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 73% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm.

Hiền Anh