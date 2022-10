Cổ phiếu thép lao dốc, ông Trần Đình Long mất 1,8 tỷ USD

Tới cuối phiên sáng nay, chỉ số VN-Index giảm 25,1 điểm, xuống 1.033,35 điểm. HNX-Index giảm 2,35%. Thanh khoản tăng khá mạnh so với phiên trước, lên 6.925 tỷ đồng trên HoSE nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ sôi động.

Tập đoàn Hòa Phát đến sáng 21/10 vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh quý III/2022, nhưng nhiều công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận của HPG sẽ sụt giảm. Chính ông Trần Đình Long, tại Đại hội cổ đông thường niên 2022, đã cảnh báo về tìn hình “thê thảm” của doanh nghiệp khi mà ngành thép “đang không thuận lợi”.

Theo ông Long, ngành thép gặp khó khăn vào cuối năm do nguyên vật liệu tăng mạnh do xung đột Nga-Ukraine. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc thực hiện chính sách "Zero Covid" khiến nhu cầu thép giảm tại thị trường này suy giảm.

Cổ phiếu Hòa Phát cũng giảm mạnh sáng 21/10, mất khoảng 1.000 đồng/cp (khoảng -4%) xuống gần ngưỡng 17.000 đồng/cp. Tính từ đầu năm, cổ phiếu HPG đã giảm hơn 50%, từ mức 35.400 đồng/cp (giá điều chỉnh) xuống còn 17.000 đồng như gần cuối phiên sáng 21/10.

Theo Forbes, tính tới 20/10, tổng tài sản của tỷ phú Trần Đình Long còn 1,4 tỷ USD, giảm 1,8 tỷ USD so với đầu năm. Nếu tính thêm cả phiên giảm sáng 21/10, tài sản của ông Trần Đình Long giảm khoảng 1,9 tỷ USD.