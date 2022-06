Cổ phiếu Tesla thua xa các công ty xe điện Trung Quốc

Cổ phiếu của các nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc đang đánh bại ngay cả công ty dẫn đầu ngành công nghiệp toàn cầu là Tesla. Nguyên nhân là bởi họ được hỗ trợ bởi các chính sách khuyến khích tiêu dùng của chính phủ Trung Quốc cũng như lực mua "bắt đáy" của các nhà đầu tư.

Chứng chỉ tiền gửi Mỹ của mỗi công ty gồm Nio Inc., XPeng Inc. và Li Auto Inc. đã tăng ít nhất 64% trong tháng qua, nằm trong số những cổ phiếu Trung Quốc giao dịch tại Mỹ tăng giá hàng đầu. Đợt tăng giá mạnh lần này phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang được cải thiện sau đợt sụt giảm kéo dài một tháng do lo ngại về mức định giá cao của các công ty và vấn đề tắc nghẽn nguồn cung.