Cổ phiếu Tân Tạo, Nhựa Rạng Đông, Thiên Nam... vào diện kiểm soát, hạn chế giao dịch

Hàng loạt cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện hủy niêm yết bắt buộc, đình chỉ giao dịch, hạn chế, kiểm soát giao dịch trong thời gian tới. Ngày 18-10 Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố cổ phiếu SJF của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 6-11 và có nguy cơ bị hủy niêm yết. Lý do là trước đó, cổ phiếu này đã bị đưa vào diện bị cảnh báo, bị kiểm soát nhiều lần do công ty liên tục chậm công bố thông tin, đồng thời lợi nhuận chưa phân phối bị âm. Từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch, các vi phạm công bố thông tin của công ty vẫn xảy ra và có khả năng kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. Căn cứ quy định, cổ phiếu SJF sẽ xem xét huỷ niêm yết bắt buộc trong thời gian tới.

Nhiều cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện hủy niêm yết bắt buộc, đình chỉ giao dịch, hạn chế, kiểm soát giao dịch trong thời gian tới Cùng ngày, HoSE cũng ra quyết định đưa cổ phiếu RDP của Công ty CP Rạng Đông Holding (RDP) vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 24-10. Lý do là công ty này chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 45 ngày so với quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Ngoài ra, HoSE cũng quyết định đưa cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, cổ phiếu TNA của Công ty CP Thương mại XNK Thiên Nam vào diện bị kiểm soát từ ngày 24-10. Lý do là cả 2 công ty đều chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niêm năm 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.