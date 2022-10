Cổ phiếu ngân hàng nhuộm đỏ, VN-Index hướng về 1.010 điểm

Nhiều nhà đầu tư lo ngại một số ngân hàng có thể chịu ảnh hưởng vì tham gia khá tích cực vào mảng phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp.

Hôm 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông (một trong những DN nằm trong hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch HDQT) và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước sau đó cho biết, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông sẽ có trách nhiệm trả tiền đầu tư.

Quyết định khởi tố An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan là động thái tiếp theo của các cơ quan chức năng nhằm làm lành mạnh hóa thị trường trái phiếu. Trước đó, Bộ Tài chính đã có Nghị định 65 thay thế Nghị định 153 nhằm tăng cường quản lý thị trường vốn này.