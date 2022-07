Cổ phiếu MWG đã hết 'hot' trong mắt nhà đầu tư nước ngoài?

Thêm nữa, yếu tố khiến MWG hút khối ngoại là khả năng tăng trưởng cao, lại đang gặp không ít thách thức. Tình hình kinh doanh của MWG cũng đang có dấu hiệu chững lại gần đây khi doanh thu tháng 5 đạt 11.400 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận ròng giảm đến 21% so với tháng 5/2021 xuống mức 383 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, MWG đạt 59.300 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận ròng gần như đi ngang ở mức 2.200 tỷ đồng. Biên lãi ròng lũy kế chỉ đạt 3,7%, thấp hơn so với con số 4,2% của 5 tháng đầu 2021, do lạm phát đã làm tăng chi phí hàng hóa đầu vào và chi phí vận hành của MWG.

SSI Research cho rằng kết quả hoạt động trong tháng 6-7/2022 có thể không cải thiện nhiều so với tháng 5 do biên lợi nhuận của MWG vẫn chịu tác động từ việc giải phóng hàng tồn kho của Bách Hóa Xanh (BHX). Với tốc độ thay đổi cách trưng bày 500 cửa hàng mỗi tháng, MWG có thể sẽ hoàn tất việc thay đổi này trên tất cả các cửa hàng BHX vào cuối tháng 7 và kỳ vọng kết quả hoạt động sẽ cải thiện từ tháng 8 trở đi.