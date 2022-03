Cổ phiếu kỳ lạ: Đóng băng giá 200 đồng, chia nhau tiền lãi 6.000%

Tuy nhiên, trong tờ trình phân phối lợi nhuận mới công bố, PTG dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức lần hai năm 2021 với tỷ lệ 100%, tương ứng 50 tỷ đồng. Như vậy, cổ tức được chia trong năm 2021 của PTG sẽ là 120%. Tỷ suất cổ tức/thị giá đạt 6.000%.

Trước đó, năm 2018, PTG cũng chi trả cổ tức năm 2017 lên đến 120%, tương đương một cổ phiếu nhận được 12.000 đồng dù thị giá lúc đó chỉ ở mức 1.500 đồng/cp, tỷ suất cổ tức/thị giá đạt 800%.

Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết tiền thân là Xí nghiệp May Phan Thiết, đơn vị trực thuộc Công ty May mặc Xuất khẩu Bình Thuận, được thành lập tháng 1/1994. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ tháng 9/2002. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất quần áo may sẵn; May gia công; Cho thuê văn phòng; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống.