Cổ phiếu dệt may còn hấp dẫn trong năm 2022?

Trong báo cáo phân tích mới đây, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) cho biết ngành dệt may toàn cầu đã bắt đầu tìm lại được vị thế, được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ của thương mại điện tử. Dẫn số liệu của McKinsey, ước tính doanh thu thời trang toàn cầu năm 2021 đạt 96% mức năm 2019.

Tại Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2021 ước tính đạt 39 tỉ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và tăng 0,3% so với năm 2019, bất chấp gián đoạn kéo dài do chính sách giãn cách xã hội trong quý 3/2021.

Theo SSI, những công ty may mặc đạt kết quả nổi bật là các công ty sản xuất sợi, đặc biệt là các công ty sản xuất sợi bông. “Điều này là do nhu cầu về sợi tăng nhanh, khi nguồn cung sợi của Trung Quốc dần cạn kiệt. Mặt khác, lệnh cấm của Mỹ đối với bông có xuất xứ từ vùng Tân Cương cũng gây ra sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và đẩy giá bông lên cao hơn”, SSI lý giải.

Có thể thấy, hầu hết các công ty sản xuất sợi đều có mức tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2021, điển hình là CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã CK: STK) với lợi nhuận tăng trưởng 171% so với cùng kỳ, hay CTCP Damsan (Mã CK: ADS) với lợi nhuận tăng 3.483% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, các công ty dệt may lại công bố kết quả kinh doanh trái chiều. Cụ thể, các công ty có trụ sở tại miền Bắc, như CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã CK: TNG) và CTCP May Sông Hồng (Mã CK: MSH), không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp giãn cách xã hội trong quý 3/2021, đã công bố mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lần lượt là 31% và 105% so với cùng kỳ.

Ngược lại, Tổng CTCP May Việt Tiến (Mã CK: VGG) và CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Mã CK: TCM), đều có trụ sở tại miền Nam, có mức giảm lợi nhuận đáng kể lần lượt là 44% và 41% so với cùng kỳ.

SSI cho biết, trong 5 năm qua, các cổ phiếu ngành dệt may giao dịch với hệ số P/E trung bình là 8x. Tuy nhiên, năm 2021, toàn bộ ngành đã được định giá lại lên 14x, được hỗ trợ bởi sự thay đổi của ngành sợi và triển vọng trung hạn tích cực của ngành may mặc khi một số công ty đã và đang mở rộng công suất.

“Cổ phiếu ngành dệt may năm 2021 tăng 111% so với đầu năm, cao hơn 77% so với chỉ số VN-Index. Các cổ phiếu có hiệu quả tốt nhất bao gồm VGT (+173%); MSH (+120%); STK (+186%); TNG (+139%); NDT (+456%); và ADS (+385%). Tất cả các công ty đều được định giá lại và có hiệu suất tốt hơn chỉ số VN-Index trong năm do kết quả lợi nhuận từ cả ngành dệt may và sợi chuyển biến mạnh mẽ, vươn khỏi mức thấp trong năm 2020”, báo cáo nêu.

Triển vọng ngành dệt may năm 2022

Theo SSI, doanh thu tổng thể thời trang toàn cầu sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2022, với động lực tăng trưởng có thể từ Mỹ và Trung Quốc - khi Châu Âu chững lại. Tuy nhiên, thị trường dự kiến sẽ vẫn diễn biến phức tạp với những thách thức mới trong bối cảnh tắc nghẽn logistics, sản xuất bị gián đoạn, chi phí vận chuyển cao và tình trạng thiếu nguyên liệu.

“Những yếu tố này tiếp tục làm tăng chi phí đầu vào và mất cân đối giữa cung và cầu. Theo đó, người tiêu dùng có thể chịu mức giá cao hơn và các công ty sản xuất có mức biên lợi nhuận thu hẹp”, SSI nhận định.

Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2022 đạt 43 tỉ USD (tăng 10% so với năm 2021) với giả định dịch bệnh bắt đầu giảm dần trong quý 1/2022 và đạt 41 tỉ USD (tăng 5%) với kịch bản dịch bệnh sẽ bắt đầu giảm dần trong quý 2/2022.

Theo SSI, giá bông đầu vào sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 2 quý đầu năm 2022, nhưng khả năng cao sẽ điều chỉnh vào nửa cuối năm. Giá sợi bông và sản lượng sản xuất sẽ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2022, nhưng biên lợi nhuận gộp của các công ty sản xuất sợi bông có thể sẽ giảm trong 6 tháng cuối năm.

Do đó, nhóm phân tích ước tính hầu hết các công ty sản xuất hàng may mặc sẽ có biên lợi nhuận gộp giảm so với năm 2021, do chi phí vải đầu vào cao trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ngoài ra, Bộ Công Thương gần đây đã áp thuế nhập khẩu 5 năm đối với sợi polyester nhập khẩu (loại POY, DTY và FDY) có hiệu lực từ ngày 16/10/2021 với Trung Quốc (17,5%), Ấn Độ (54,9%), Indonesia (21,9%), và Malaysia (21,5%).

“Điều này sẽ có lợi cho hầu hết các công ty sản xuất sợi trong nước, đặc biệt là STK, công ty có thể mở rộng sản lượng tiêu thụ nội địa phù hợp với kế hoạch mở rộng công suất hiện tại”, SSI đánh giá.

SSI nhận định ngành dệt may đã được định giá lại để phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và triển vọng tích cực trong trung hạn. Việc định giá lại có thể xảy ra tiếp khi kế hoạch phát triển nguồn cung vải trong nước trở nên rõ ràng hơn, giúp ngành gặt hái được nhiều lợi ích từ Hiệp định EVFTA. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra trong một sớm một chiều. Do đó, đây sẽ là thách thức đối với cổ phiếu ngành dệt may khi giao dịch ở mức P/E cao hơn so với năm 2021./.