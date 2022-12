Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán bứt phá: VN-Index vọt thêm gần 44 điểm

Hôm 29/11 cũng ghi nhận Bất động sản Phát Đạt (PDR) lần đầu tăng trần sau 17 phiên giảm sàn liên tiếp. Tài sản của chủ tịch Nguyễn Văn Đạt tụt giảm, một phần do cổ phiếu giảm bốc hơi gần 80% và một phần do bị các CTCK bán giải chấp. Với khoảng 300 triệu cổ phiếu PDR, ông Nguyễn Văn Đạt từng có tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 7.000 tỷ đồng.

Nền kinh tế đón nhận nhiều thông tin tích cực.

Đồng USD trên thế giới giảm mạnh gần đây, chỉ số DXY giảm từ 115 điểm xuống dưới ngưỡng 105 điểm hôm 2/12, qua đó bớt áp lực đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo Reuters, Trung Quốc nới các hạn chế chống Covid-19 tại một số địa phương.

Tại Việt Nam, tăng trưởng vẫn cao, lạm phát chỉ tăng 4,37% trong tháng 11 (so cùng kỳ). Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2022, IIP ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng mạnh hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa trong 11 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 10,6 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,6 tỷ USD).