Có phải cứ uống sữa công thức là trẻ sẽ cao lớn vượt trội?

Lo con không đủ chất, mẹ không tiếc tiền mua sữa công thức

Ngay từ khi mới sinh, mặc dù đủ sữa cho con bú nhưng lo ngại sữa mẹ không đủ chất nên chị Thanh Thủy ở Hà Nội đã cho con uống thêm một loại sữa công thức nhập ngoại. Dù chế độ ăn uống khá đầy đủ, mỗi ngày lại bổ sung thêm khoảng 500ml sữa công thức, tuy nhiên, sự phát triển chiều cao và cân nặng của con trai của chị Thủy vẫn kém hơn so với trẻ cùng lứa tuổi. “Cháu được 19 tháng nhưng chỉ nặng hơn 9kg. Nói chung cháu hơi còi, một phần do cơ thể kém hấp thu.”- chị Thủy than thở.

Cùng mong con cao lớn, khi con được 2 tuổi, chị Thanh Hòa ở Hà Nội cũng tìm cách bổ sung dinh dưỡng cho con bằng các loại sữa công thức. Cứ thấy loại sữa nào quảng cáo giúp tăng khả năng hấp thu, giúp trẻ phát triển chiều cao, phát triển trí não là chị Hòa lại mua về cho con uống. Tuy nhiên, dù đã đổi qua mấy loại sữa ngoại khá đắt tiền nhưng kết quả không đạt được như chị mong đợi. Chị Hòa cho biết, con trai chị đã 5 tuổi nhưng nặng chưa đầy 14 kg. Chiều cao của bé cũng thấp hơn hẳn so với các bạn cùng lớp. Do đó, chị đưa con đi khám dinh dưỡng để bác sĩ tìm ra nguyên nhân chậm tăng trưởng của bé và tư vấn chế độ ăn hợp lý hơn.



Sữa là thực phẩm rất tốt cho trẻ nhỏ nhưng không phải cứ uống sữa là trẻ sẽ cao lớn vượt trội