Có những thói quen ngủ trưa làm tăng thêm bệnh, dân văn phòng càng phải tránh ngay

Theo Ben Greenfield, tác giả của cuốn sách "Beyond Training: Mastering Endurance, Health, and Life, naps may actually benefit your productivity levels by increasing alertness, creativity, recall, and memory in the second half of your day", một giấc ngủ trưa đúng giờ cũng có thể giúp bạn phục hồi sau một đêm thiếu ngủ.

Dưới đây là một số lời khuyên của chuyên gia về cách tận dụng tối đa giấc ngủ trưa của bạn:

Không sử dụng đồng hồ báo thức trừ khi bạn phải làm vậy: Nếu bạn dành thời gian để phát triển thói quen ngủ trưa lành mạnh, cơ thể bạn sẽ tự nhiên thức dậy sau 20 đến 60 phút. Thêm vào đó, việc thức dậy với âm thanh báo thức của bạn sẽ giúp bạn tiêm adrenaline và cortisol căng thẳng ngay lập tức và bạn sẽ rất khó tự tỉnh táo.

Không uống cà phê trước khi ngủ trưa: Ngay cả khi có một lượng nhỏ caffeine trong cơ thể cũng ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của bạn. Nếu định dành thời gian để ngủ trưa, bạn cũng có thể tận dụng tối đa nó, có nghĩa là tránh caffeine!

Tránh căng thẳng trước khi ngủ trưa: Cố gắng lên lịch cho các hoạt động ít căng thẳng trực tiếp trước khi ngủ trưa. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể ngủ ngon hơn.

Đừng tập thể dục ngay trước khi ngủ trưa: Mặc dù giấc ngủ ngắn giúp phục hồi tập thể dục, chuyên gia Greenfield khuyên bạn nên hoàn thành bài tập của bạn ít nhất 45 phút trước khi bắt đầu giấc ngủ ngắn để có được kết quả tốt nhất.

Ăn trước khi ngủ trưa: Nếu bạn đói khi đi ngủ trưa, rất có thể bạn sẽ không ngủ ngon lắm, vì vậy hãy thử ngủ trưa ngay sau bữa trưa khoảng 30 phút.

Theo Today, Indianexpress, Sciencealert