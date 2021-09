Có nguy cơ tù, B.I (iKON) vẫn lừng lững xuất hiện trong MV mới

Your browser does not support the video tag.

B.I đã kết hợp cùng Lee Hi xuất hiện trong MV mới

Trùng hợp thay, giữa loạt bê bối đời tư thì B.I lại ra ca khúc mới collab mang tên Savior, có nghĩa là vị cứu tinh. Dường như cựu thành viên iKON đang muốn gửi gắm thông điệp tìm kiếm một sự giúp đỡ?

Ngay khi vừa ra mắt MV, dân tình đã "quay xe" bất ngờ và dành nhiều lời khen: "Mong rằng sản phẩm sẽ thành công, mới nghe một lần thôi đã thấy rất hay", "Mình đã khóc rất nhiều sau khi xem xong MV", "Hay xuất sắc", "Bài này thực sự đỉnh",....

Thu Hà

Theo VietNamNet