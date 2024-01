Có nên trưng cây dư thừa, thắp hương quả dư thừa đón Tết nguyên đán? Chuyên gia cảnh báo cẩn thận mất tài lộc

Do đó theo phong thủy thì trưng bày và thờ cúng những loại quả có độc là không nên. Bởi những loại cây hoa và quả có độc mang tính chất nguy hiểm, báo hiệu điềm dữ không lành nên thắp hương hoặc trưng bày là không chỉn chu.

Bởi thế nên tránh trưng bày thắp hương và chơi cây cảnh quả dư thừa này trong nhà.

Xét ở góc độ phong thủy, cây dư thừa cũng không mang lại ý nghĩa tích cực vì thuộc nhóm cây có độc. Trong thờ cúng tổ tiên lại càng kiêng kỵ những cúng phẩm có độc không ăn được.

Vì thế hãy cảnh giác khi dùng trái cây này trong thắp hương và trưng bày cây cảnh này trong nhà. Để mang lại vận may sung túc thì ngoài việc thắp hương những loại trái cây, cây cảnh, hoa lá gợi tài lộc may mắn thì bạn nên tích cực làm những công việc tốt, chăm chỉ làm ăn để mọi sự thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong công việc.

*Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm.

Theo Giaitri.thoibaovhnt