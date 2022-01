Có nên tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật?

Sáng nay (27/1), Bộ GTVT tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các địa phương và hiệp hội về dự thảo Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, luật này được xây dựng thành hai luật, Luật Đường bộ do Bộ GTVT soạn thảo và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục phó Cục CSGT, Đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết, cùng với việc tách luật, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) không còn quy định về đăng ký, cấp biển số phương tiện; quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thay vào đó, việc này được đưa vào Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hội nghị có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhiều cơ quan, bộ ngành và địa phương

Theo Đại tá Bình, khi xây dựng dự thảo luật mới, ngành công an sẽ quy định rõ hơn các nội dung như giấy phép lái xe, tổ chức giao thông và có cơ chế chống ùn tắc, trường hợp nào mới được dừng phương tiện... Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý sau cấp phép là quản lý hành vi của con người. Nội dung này liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Cơ sở dữ liệu về cấp giấy phép lái xe được kết nối với dữ liệu vi phạm sẽ giúp lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính. Nhiều quốc gia giao lực lượng cảnh sát làm công tác này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...