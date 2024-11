Có nên rửa sạch trứng trước khi bỏ vào tủ lạnh?

Nhiều người có thói quen rửa sạch trứng, cho vào hộp kín rồi mới để vào tủ lạnh bảo quản, tránh vi khuẩn lan sang thực phẩm khác. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Việt Nam, trứng để lâu ở môi trường bên ngoài có thể bị hỏng, cách tốt nhất là để vào tủ lạnh. Dấu hiệu nhận biết trứng hỏng là khi đập ra, lòng trắng đục hơn bình thường hoặc lòng đỏ dính vào vỏ trứng. Bề mặt trứng dính các chất bẩn (đất, phân gà, vịt) ẩn chứa các vi khuẩn gây bệnh, bạn cần vệ sinh sạch trước khi bảo quản để không giảm chất lượng, tránh nguy cơ ngộ độc do vi khuẩn có hại phát triển. Khi bảo quản trứng trong tủ lạnh, mọi người cần phải lưu ý tới hai vấn đề là sạch và kín. Do đó, bạn nên rửa sạch trứng dưới vòi nước, sau đó để khô. Bước thứ hai, mọi người xếp trứng vào hộp kín và cho vào ngăn mát, tránh lây lan vi khuẩn sang thực phẩm khác và giữ được chất lượng trứng tốt.

Vệ sinh sạch trước khi bảo quản để tránh nguy cơ ngộ độc do vi khuẩn có hại phát triển. (Ảnh minh hoạ) Trứng là thực phẩm lành mạnh, lòng trắng trứng không chứa chất béo, giàu khoáng chất dinh dưỡng như niacin, kali, riboflavin và magie, tốt cho sức khỏe. Lòng đỏ trứng ít protein hơn lòng trắng, nhưng lại chứa phần lớn các vitamin A, B6, B12 và D, canxi, folate và omega-3, cung cấp cholesterol, axit béo thiết yếu. Vì vậy, lòng đỏ được cho là giàu dinh dưỡng hơn. Trẻ em có thể ăn một quả trứng mỗi ngày, giúp cung cấp choline dồi dào, hỗ trợ sự phát triển trí não và nhận thức của trẻ. Người lớn ăn một tuần từ 3-4 quả trứng. Nếu có các vấn đề về gan nhiễm mỡ cũng như men gan cao, đặc biệt là người bị bệnh ở mức độ trung bình và nặng, tốt nhất nên thay thế trứng bằng các nguồn đạm lành mạnh hơn. Theo VTC News