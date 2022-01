Có nên mua vàng tháng cuối năm?

Giá vàng trong nước hiện đang chênh lệch khá cao so với giá vàng thế giới.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/1, Công ty CP Vàng bạc đá quý Sài Gòn không có sự điều chỉnh giá vàng miếng SJC ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó, tại cả 3 thị trường lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Như vậy, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng vẫn đứng ở ngưỡng 61.100.000 đồng/ lượng mua vào; 61.720.000 đồng/ lượng bán ra. Tại thị trường TP.HCM, giá vàng niêm yết ở mức 61.100.000 đồng/lượng mua vào và 61.700.000 đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức niêm yết tại PNJ chỉ biến động nhẹ so với chốt phiên ngày hôm trước. Theo đó, giá vàng tại đây đang đứng ở ngưỡng 52.500.000 đồng/ lượng mua vào và 53.200.000 đồng/ lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lúc 9 giờ 30, ngày 18/1, theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 1.822 USD/ounce, nhích nhẹ so với đầu giờ sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.821,5 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce so với đêm qua.

Tuy nhiên, đến chiều 18/1, giá vàng thế giới lại có xu hướng giảm nhẹ và giao dịch tại 1.820 USD/ounce, giảm 2 USD so với buổi sáng, nhưng vẫn tăng 2 USD/ounce so với giá mở cửa hôm trước là 1.818 USD/ounce.

Những ngày qua, giá vàng trên thế giới ghi nhận sự giằng co giữa tăng và giảm. Hôm 17/1, có thời điểm giá kim loại quý bật tăng do đồng USD suy yếu nhưng kỳ vọng về việc các ngân hàng Trung ương gia tăng khả năng sớm thắt chặt chính sách tiền tệ đã nâng lợi suất trái phiếu và kìm hãm đà tăng của vàng.