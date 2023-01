Có nên mua vàng ngày Vía Thần tài?

Thực tế qua các năm, vào ngày này, giá vàng thường bị đẩy lên cao chót vót rồi lại đột ngột hạ xuống thấp. Mức chênh lệch mua vào – bán ra trong ngày này cũng được đẩy lên ngưỡng rất cao, dẫn đến nhiều nhà đầu tư vàng lướt sóng có thể thua lỗ cả triệu đồng/lượng.

"Lướt sóng" vàng dễ sập sóng

Các chuyên gia khuyên người dân không nên mua vàng với số lượng lớn vào dịp này. Với quan niệm mua vàng để cầu may cho cả năm, nên không nhất thiết phải mua nhiều mới may mắn, mà người mua nên căn cứ theo khả năng tài chính và nhu cầu để chọn sản phẩm phù hợp. Nếu mua vàng cầu may và muốn tích trữ lâu dài, thậm chí đeo trang sức có thể chọn một số sản phẩm được chế tác cầu kỳ, có tính thẩm mỹ cao. Còn lại, người dân có thể mua một lượng nhỏ vàng miếng hoặc nhẫn trơn (đỡ mất phí chế tác) mang ý nghĩa tượng trưng hơn là mua ồ ạt vì giá vàng ngày Vía Thần tài thường đắt hơn so với ngày thường.

Ngày vía Thần Tài được coi là dịp "hốt bạc" của giới kinh doanh vàng.

Theo chia sẻ của chuyên gia về thị trường tài chính Phan Dũng Khánh trên báo Thanh niên, giá vàng được dự báo còn trong xu hướng tăng ngắn hạn. Lúc này có thể mua vàng, nhưng không nên kỳ vọng tăng cao do kim loại quý tại Việt Nam vẫn giữ cao hơn nhiều so với thế giới. Thông thường gần đây, dù vàng thế giới tăng mạnh thì trong nước chỉ điều chỉnh khá thấp. Ngược lại, rủi ro vẫn cao khi giá vàng không tăng như dự báo mà quay đầu đi xuống. Đó là chưa kể sau nhiều năm, người dân Việt Nam đã giảm bớt thói quen mua vàng để tích lũy.

Vì vậy, ông Phan Dũng Khánh cho rằng, với nhiều người nếu có tiền nhàn rỗi cuối năm thì kênh tiết kiệm vẫn an toàn nhất. Hơn nữa, lãi suất vẫn đang duy trì ở mức cao nên là khá ổn. Nhưng nếu xét trong dài hạn cho cả năm 2023 thì có thể các kênh đầu tư khác sẽ hồi phục từ mức thấp thì khi đó tỷ suất sinh lời có thể cao hơn tiền lãi tiết kiệm.