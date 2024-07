Có nên mở cửa sổ khi bật máy hút mùi?

Bởi vậy, khi nấu nướng, bạn nên mở cửa sổ bếp để không khí được thông thoáng, mùi thức ăn nhanh bị hút đi hơn.

Tạo độ an toàn cho bếp

Nếu gia đình bạn sử dụng bếp gas, việc đóng hết cửa sổ lẫn cửa bếp khi nấu nướng sẽ tạo thành một không gian kín. Nếu không may bị rò rỉ khí gas, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Hơn nữa, việc sử dụng bếp gas trong không gian kín sẽ tạo ra bầu không khí ngột ngạt, bí bách, ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ. Do đó bạn nên mở cửa sổ khi bật máy hút mùi nhằm tạo một không gian mở, vừa thoáng đãng, vừa an toàn.

Làm giảm độ ẩm trong bếp