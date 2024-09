Có nên lắp gương cầu lồi cho gương chiếu hậu ô tô?

Việc lắp gương cầu lồi cho gương chiếu hậu ô tô nhận nhiều luồng ý kiến khác nhau từ các tài xế có kinh nghiệm cũng như chuyên gia về an toàn giao thông. Nhiều chuyên gia đã đưa ra lời khuyên tài xế nên lắp gương cầu lồi cho gương chiếu hậu ô tô. Bởi các dòng xe đời cao hiện nay đều có camera 360 hay 3 mắt, có thể quan sát tứ phía nhưng khi lùi vẫn nên dùng gương cầu lồi kết hợp camera để nhìn bánh và đuôi xe. Nhiều tài xế cũng cho rằng loại gương này giúp mang lại góc chiếu rộng hơn, tăng tối đa tầm quan sát. Người lái có thể dễ dàng thấy được những vùng không gian mà trước đây không thể nhìn thấy trên gương chiếu hậu. Gương cầu lồi ô tô trên thị trường hiện rất đa dạng về kiểu dáng, công năng, giá cả. Phổ biến nhất là gương cầu lồi 360 độ, gương cầu 2 góc… Gương cầu lồi được thiết kế nhằm mang lại tầm nhìn rộng hơn nhưng do kích thước nhỏ nên hình ảnh xuất hiện trong gương nhỏ hơn bình thường khá nhiều. (Ảnh minh họa). Tuy nhiên, việc gắn gương cầu lồi cũng được cho rằng sẽ gây nên nhiều bất tiện, thậm chí là nguy hiểm cho người dùng. Nguyên nhân là tuy thiết kế gương cầu lồi khá nhỏ gọn nhưng được lắp đặt ở vị trí nào trên bề mặt gương chiếu hậu cũng sẽ chiếm diện tích và khiến tầm nhìn trên gương chiếu hậu hai bên bị che khuất phần nào, từ đó dẫn đến không nhìn rõ những xe đang lưu thông bên cạnh. Bên cạnh đó, gương cầu lồi có kích thước khá nhỏ cũng khiến hình ảnh xuất hiện trong gương nhỏ hơn bình thường. Điều này làm nhiều tài xế khó nhìn và tính toán không chính xác quãng đường cũng như vận tốc của xe đang di chuyển xung quanh để căn chỉnh, từ đó ảnh hưởng lớn đến quyết định chuyển làn. Ngoài ra, gương cầu lồi có thể nhận được hình ảnh góc rộng nên vào ban đêm sẽ có nhiều ánh sáng chói từ xe phía sau hơn, dễ làm tài xế bị chói mắt và phân tâm khi điều khiển xe. Do vậy, chủ phương tiện cần tìm hiểu kỹ và chọn sản phẩm phù hợp, đảm bảo chất lượng khi muốn gắn gương cầu lồi cho ô tô. Huy Trình(Tổng hợp)