Gây tiếng ồn và ảnh hưởng an ninh

Nếu nhà vệ sinh nằm gần đường phố hoặc khu vực ồn ào, cửa sổ có thể khiến tiếng ồn lọt vào bên trong, ảnh hưởng đến sự thoải mái khi sử dụng. Cửa sổ có thể tạo ra lỗ hổng an ninh cho nhà vệ sinh, tạo điều kiện cho kẻ trộm đột nhập. Việc sử dụng các biện pháp an ninh như song cửa sắt, khóa cửa an toàn là cần thiết.

Phong thủy không tốt

Theo quan niệm phong thủy, nhà vệ sinh là nơi tập trung âm khí, việc mở cửa sổ có thể khiến âm khí thoát ra ngoài, ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ. Tuy nhiên, quan niệm này không có cơ sở khoa học và không được nhiều người tin theo.

Việc quyết định có nên làm cửa sổ trong nhà vệ sinh hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí nhà vệ sinh, điều kiện môi trường xung quanh, nhu cầu sử dụng và quan niệm cá nhân của gia chủ. Cần cân nhắc kỹ lưỡng những ưu và nhược điểm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

