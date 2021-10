Có nên dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng?

Các chuyên gia nhấn mạnh, khi rửa mặt nên massage nhẹ nhàng để làm trôi lớp dầu cùng các chất bụi bẩn. Không nên chà xát mạnh gây tổn thương da, nhất là da nổi mụn.

Nên bôi toner và các chất dưỡng ẩm sau khi rửa mặt, thời điểm da đang ẩm. Bởi lúc này, da hấp thu tốt nhất các dưỡng chất, kem dưỡng giúp da khóa ẩm, ngăn chặn sự mất nước. Đừng để làn da khô cong rồi mới thoa kem dưỡng ẩm.

