Có nên để trẻ nhỏ giữ tiền lì xì Tết?

Theo phong tục Tết truyền thống, mỗi dịp năm mới, trẻ sẽ được nhận tiền lì xì từ người lớn như một lời chúc tốt lành, may mắn. Do đó, nhiều bậc phụ huynh sẽ cho phép con mình giữ lại hết số tiền này và không can thiệp.

Tuy nhiên, việc cho phép trẻ giữ tiền lì xì có thể tạo nên nhiều nguy cơ mà phụ huynh nên cẩn trọng. Bài viết dưới đây sẽ nêu ra 3 nguy cơ điển hình của việc này.

Trẻ con hào hứng nhận lì xì ngày Tết. (Ảnh minh họa)

Xem tiền lì xì là tài sản riêng