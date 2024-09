Mua quá nhiều trứng gà, bạn có thể không kịp dùng hết nếu để ở nhiệt độ phòng và ngăn mát tủ lạnh; vậy có nên cấp đông trứng gà để bảo quản được lâu hơn? Trứng gà là loại thực phẩm có ứng dụng cao trong việc nấu nướng, cần cho nhiều món ăn nên nhiều bà nội trợ đôi khi mua quá nhiều để ăn dần, nhất là khi gặp nguồn trứng gà ngon, sạch. Có nên cấp đông trứng gà để kéo dài thời gian bảo quản? Thời gian bảo quản của trứng gà trong tủ lạnh chỉ kéo dài từ 3 đến 5 tuần, sẽ có nhiều quả bị hết hạn nếu bạn mua hàng trăm quả trứng nhưng tốc độ sử dụng sau đó không như hình dung. Vậy có nên cấp đông trứng gà để bảo quản được lâu được nhiều người đặt ra. Câu trả lời là có. Cấp đông trứng gà là một phương pháp hiệu quả giúp bảo quản trứng lâu hơn, có thể kéo dài lên đến một năm nếu thực hiện đúng cách. Nhiều người gặp tình huống thừa lòng trắng trứng do việc chế biến món ăn chỉ yêu cầu dùng lòng đỏ hoặc ngược lại; phần dư ra đó có thể được bảo quản bằng cách đông lạnh để sử dụng khi cần.

Có thể cấp đông trứng gà để bảo quản lâu hơn (Ảnh: Kristi Cook) Mặc dù cấp đông trứng mang lại nhiều lợi ích, không phải ai cũng biết cách thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), trứng sống không nên được đông lạnh nguyên vỏ. Khi đông lạnh, chất lỏng bên trong sẽ nở ra và có thể làm vỡ vỏ trứng, dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn. Do đó, tốt nhất là tách lòng trắng và lòng đỏ ra trước khi đông lạnh. Trứng luộc (cứng hoặc mềm) cũng không được khuyến cáo để đông lạnh. Khi rã đông, lòng trắng trứng có thể trở nên dẻo và chảy nước, làm giảm chất lượng món ăn. Bạn cũng chỉ nên đông lạnh những quả trứng tươi và còn hạn sử dụng để đảm bảo an toàn. Cách cấp đông trứng gà Để đông lạnh trứng gà, bạn cần tuân thủ một số hướng dẫn sau để đảm bảo trứng vẫn an toàn: - Cách cấp đông trứng cả quả: Lòng trắng và lòng đỏ cần được đánh đều với nhau. Đổ hỗn hợp vào một hộp phù hợp với tủ đông. Khi cho trứng sống vào hộp trước khi đông lạnh, hãy chắc chắn để lại khoảng trống không gian cho sự nở ra. Ngoài ra, hãy ghi nhãn tất cả các hộp với ngày tháng, số lượng trứng đã sử dụng để dễ dàng theo dõi. - Cách đông lạnh lòng trắng trứng: Tách lòng trắng ra và cho vào khay đá hoặc hộp nhỏ, trộn đều lòng trắng, đậy kín và đông lạnh; hãy đông lạnh chúng theo từng lượng nhỏ để nhanh chóng rã đông. - Cách đông lạnh lòng đỏ trứng: Lòng đỏ yêu cầu quy trình lưu trữ khác do độ đặc của chúng. Nếu để nguyên hình dạng ban đầu, lòng đỏ sẽ bị gel hóa, làm cho chúng không thể sử dụng sau khi đông; do đó, bạn nên thêm một số thành phần bổ sung, đánh đều với trứng để ngăn ngừa hiện tượng gel hóa (lòng đỏ trở nên dính). Thêm nửa muỗng cà phê muối hoặc 1 - 1,5 muỗng canh đường cho mỗi 240ml trứng sống; sử dụng tùy thuộc vào việc bạn dự định dùng lòng đỏ cho món ngọt hay mặn. Điều này sẽ ngăn chặn sự gel hóa của lòng đỏ. Sử dụng lòng đỏ trong vài tháng để có kết quả tốt nhất. Trứng sống có thể đông lạnh lên đến 12 tháng, trong khi các món trứng đã nấu chín nên được rã đông và hâm nóng trong vòng 2 đến 3 tháng.

Trứng sống không nên được đông lạnh nguyên vỏ mà nên tách ra để bảo quản (Ảnh: Theslowroasteditalian) Cách rã đông trứng và sử dụng Khi cần sử dụng trứng đã đông lạnh, bạn cần rã đông chúng một cách an toàn. Không bao giờ nấu trứng khi vẫn còn đông lạnh. Hãy chuyển trứng từ tủ đông sang tủ lạnh và để qua đêm. Nếu bạn cần nhanh chóng hơn, có thể xả nước lạnh lên hộp trứng. Sử dụng trứng ngay sau khi đã rã đông để đảm bảo chất lượng. Cả trứng sống và trứng chín nên được nấu chín hoàn toàn đến 71 độ C trước khi ăn để giảm nguy cơ mắc bệnh truyền từ thực phẩm. Trứng đông lạnh có thể được sử dụng trong nhiều món ăn như: - Trứng xào với phô mai và rau - Sử dụng trứng trong bữa ăn sáng với món thịt hầm. - Nướng trứng thành một quiche hoặc frittata. - Sử dụng trứng để làm đồ nướng như bánh quy, bánh ngọt hoặc bánh nướng xốp. Đối với các món trứng đã nấu chín, hãy hâm nóng trong lò nướng. Nếu các phần trứng được đông lạnh riêng lẻ, chúng nên được rã đông qua đêm và sau đó hâm nóng trong lò vi sóng. Tóm lại, cấp đông trứng gà là phương pháp hiệu quả để bảo quản lâu dài và giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Có một số quy tắc cần tuân thủ để đảm bảo an toàn và nếu thực hiện đúng cách, bạn có thể tận dụng tối đa những lợi ích của trứng đông lạnh. Theo VTC news