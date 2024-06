Có nên cấm sóng vĩnh viễn nghệ sĩ phát tán sản phẩm âm nhạc dung tục?

Dán nhãn 18+ có thể giúp cảnh báo khán giả và phụ huynh về nội dung không phù hợp, từ đó giúp họ có quyết định sáng suốt hơn khi tiếp cận hoặc cho phép trẻ em tiếp cận với sản phẩm âm nhạc đó.

Đồng thời, nhãn 18+ cũng có thể đóng vai trò như một công cụ giáo dục, giúp khán giả trẻ hiểu rằng có những nội dung không phù hợp với lứa tuổi của họ và tại sao việc tiếp cận với những nội dung này có thể gây ra tác động tiêu cực.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc ngăn chặn hoàn toàn khán giả trẻ tiếp cận với những sản phẩm âm nhạc dung tục thông qua việc dán nhãn là rất khó. Trẻ em và thanh thiếu niên có thể dễ dàng bỏ qua hoặc tìm cách truy cập vào nội dung bị hạn chế thông qua các phương tiện kỹ thuật số và mạng xã hội.

Vì thế, để việc dán nhãn 18+ thực sự hiệu quả, cần có sự kết hợp chặt chẽ với vai trò giám sát của phụ huynh và giáo dục trong nhà trường. Phụ huynh cần được cung cấp thông tin và hướng dẫn về cách thức quản lý và giám sát nội dung mà con em mình tiếp cận.

Các nền tảng phát hành âm nhạc và video trực tuyến cũng cần có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, như yêu cầu xác thực tuổi tác, cung cấp các công cụ kiểm soát nội dung cho phụ huynh và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về nội dung.

Cuối cùng, nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc cũng cần có trách nhiệm đối với nội dung họ tạo ra và phát hành. Họ nên cân nhắc về tác động xã hội của sản phẩm âm nhạc và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và quy định pháp luật.



Nhiều ca khúc, MV nhạc Việt gây tranh cãi vì ca từ, hình ảnh nhạy cảm, thậm chí phản cảm.

- Có ý kiến cho rằng nên mạnh tay xử lý các nghệ sĩ phát tán sản phẩm nghệ thuật xấu độc bằng cách cấm sóng vĩnh viễn. Quan điểm của ông về điều này thế nào?

Việc cấm sóng có thể giúp bảo vệ các giá trị văn hóa và đạo đức của xã hội, ngăn chặn việc phổ biến các sản phẩm nghệ thuật có nội dung dung tục, không phù hợp hoặc gây hại cho nhận thức và hành vi của giới trẻ. Nghệ sĩ cần có trách nhiệm đối với nội dung mà họ tạo ra và phát hành. Việc cấm sóng những nghệ sĩ không tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và văn hóa có thể là một cách để nhắc nhở và yêu cầu họ tuân thủ trách nhiệm này.

Bên cạnh đó, trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm nghệ thuật có nội dung không phù hợp. Việc cấm sóng có thể giúp hạn chế sự tiếp cận của họ đối với những nội dung này, bảo vệ sức khỏe tinh thần và phát triển lành mạnh của họ.

Tuy nhiên, việc cấm sóng cũng cần xem xét các khía cạnh như nghệ thuật là một hình thức biểu đạt tự do và sáng tạo. Việc cấm sóng có thể bị coi là vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do nghệ thuật. Cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo không vi phạm quyền này một cách không cần thiết.