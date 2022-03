có nên bình ổn thị trường vàng?

Do đó, tính bất ổn trên thị trường vàng cũng như ngoại tệ, tiền điện tử… rất cao.

Trước ý kiến phải kéo giá vàng trong nước gần với thế giới và bình ổn thị trường vàng, ông Minh bày tỏ quan điểm: “Khi người ta thấy bất thường thì người ta đề xuất, nhưng phải nhìn lại là đề xuất đó có phù hợp với khả năng hiện tại của Việt Nam hay không, cần phải nhìn vào trữ lượng vàng Ngân hàng Nhà nước trữ có đủ bình ổn không”.

Ông Minh dẫn ví dụ, nếu Ngân hàng Nhà nước thấy giá lên cao thì tung vàng ra bán, giống như chính sách dự trữ USD.

Những lúc giá USD biến đổi, Ngân hàng Nhà nước tung USD ra để tăng cung làm giảm giá, ổn định thị trường.

Nhưng điều này có được là nhờ những năm qua kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tốt, mang về lượng ngoại tệ lớn.

“Còn với vàng là cả câu chuyện khác. Vàng trước nay được xem là vật giá trị đối chứng. Các đồng tiền mạnh như USD thường được đối chứng bằng vàng dự trữ trong kho quốc gia, chứ vàng không được xem giống như ngoại tệ.

Do đó, Nhà nước cũng không có lý do gì để nhập vàng về sau đó bán vàng ra để bình ổn giá, trong khi mình còn có quá nhiều thứ để chi bằng ngoại tệ”, ông Minh nói và cho rằng, hiện nay Việt Nam vẫn cần ngoại tệ để nhập khẩu nhiều mặt hàng cần thiết cho phát triển kinh tế. Do đó, vàng không phải là ưu tiên hàng đầu trong nhu cầu chi tiêu ngoại tệ.

