Có nên ăn ngô thay cơm để giảm cân?

Theo Lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, để giảm cân, bạn không nên thay thế hoàn toàn cơm bằng ngô mà nên ăn đa dạng hóa thực phẩm. Nguyên tắc giảm cân đúng là kiểm soát lượng ăn vào, cân đối ba chất sinh năng lượng gồm đạm, béo, bột đường và duy trì hoạt động thể lực hàng ngày. Bên cạnh đó, mọi người cần uống đủ nước, chỉ ăn vặt khi có chỉ định của bác sĩ.

Ngô rất giàu vitamin B, C, khoáng chất và chất xơ, cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể và là thực phẩm giảm cân an toàn. Ăn ngô giúp bạn nhanh no, không bị thèm ăn vặt. Hàm lượng chất xơ trong ngô cao, tốt cho sức khỏe, không lo bị dư chất béo, giảm tình trạng táo bón, tốt cho tiêu hóa. Ăn ngô còn giúp tăng cường miễn dịch, kiểm soát đường huyết, tốt cho người bệnh tiểu đường.