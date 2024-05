Có một vùng đất chữa lành ở xứ Nẫu: Mây bồng bềnh dưới chân, vừa đến đã ‘say’

Nằm ở độ cao 1.100m so với mực nước biển, thuộc xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, Cổng trời An Lão được ví như "Đà Lạt" của Bình Định, được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Nhờ vậy, nơi đây sở hữu bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm, rất lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố và tận hưởng bầu không khí trong lành, sảng khoái.

An Lão mùa săn mây - Ảnh: Nẫu Ecovalley

Để chinh phục Cổng trời An Lão, du khách có thể đi theo cung đường từ thành phố Quy Nhơn theo hướng Tây Bắc, qua huyện An Lão, đến xã An Toàn. Cung đường dài khoảng 110km, uốn lượn qua những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn và ngọn núi cao chót vót. Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm đẹp nhất trong ngày của vùng cổng trời này.

Đến với Cổng trời An Lão, du khách sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ. Nơi đây được ví như một bức tranh tuyệt đẹp với những vách đá dựng đứng và đám mây trắng bồng bềnh. Đứng trên đỉnh cổng trời, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng An Lão từ trên cao, với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những mái nhà tranh đơn sơ và những con đường uốn lượn như dải lụa.