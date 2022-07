Có một đảo Phú Quý trong veo

Trở thành một nhiếp ảnh gia tự do đồng nghĩa với việc bạn có cơ hội chu du nhiều nơi. Với Triệu Tư An, anh chọn trải nghiệm cuộc sống ở đảo Phú Quý sau khi đã đi từ Bắc chí Nam. Qua góc máy của mình, nhiếp ảnh gia mong muốn thể hiện góc nhìn cá nhân độc đáo. Đặc biệt, Triệu Tư An không hề lên kế hoạch trước khi bấm máy, anh đạp xe quanh đảo và dừng lại tác nghiệp mỗi khi bắt được đúng khoảnh khắc.

"Mình thường dạo ven đảo ngắm bình minh vào lúc sáng, rồi tranh thủ chụp ảnh, chiều lại thì đạp xe lòng vòng", Triệu Tư An chia sẻ với Travellive. Theo lời Triệu Tư An, người dân đảo Phú Quý rất thân thiện, hiếu khách và thật thà. Hầu hết người dân nơi đây đều là người từ Phú Yên, nên họ mang chất giọng địa phương đặc sệt. Triệu Tư An tâm sự lúc đầu anh gặp khó khăn khi giao tiếp vì người dân nói nhanh và dùng nhiều phương ngữ. Sau một khoảng thời gian, nhiếp ảnh gia trẻ đã quen với nếp sống bình lặng nơi đây. Triệu Tư An chọn những góc máy lạ, anh chụp những địa điểm và đồ vật một cách ngẫu hứng. Nhiếp ảnh gia chụp các bãi nhỏ, dốc phượt, gềnh hang, những căn nhà bỏ hoang quanh đảo hay những đồ vật bắt gặp quanh đảo. "Có nhiều nơi do mình đạp xe đi dạo thấy đẹp nên chụp mình cũng không rõ tên ở đó", Triệu Tư An nói. Khó khăn lớn nhất khi thực hiện bộ ảnh là yếu tố thời tiết. Triệu Tư An ra đảo Phú Quý ngay đợt áp thấp nhiệt đới nên nắng mưa thất thường. Nhiều lúc đang tác nghiệp thì cơn mưa chợt tới hay trời nhiều mây không thể đón nắng. May thay, sau đó vài ngày, thời tiết ổn định trở lại, sáng có bình minh và chiều có hoàng hôn rất đẹp. "Mình cảm thấy hài lòng với những điều mình thu vào trong ống kính. Mình cũng hài lòng với mục đích chính của chuyến đi, là lưu giữ lại những gì đẹp nhất của nơi mình đến. Qua những góc chụp của mình sẽ có chút gì đó khác với mọi người. Những ngày sau mình sẽ tiếp tục tìm và chụp nhiều cảnh đẹp hơn để chia sẽ đến mọi người", Triệu Tư An trả lời Travellive. Phú Quý hay còn gọi là cù lao Thu, cù lao Khoai Xứ là một đảo nhỏ nằm cách Phan Thiết, Bình Thuận khoảng 120 km về phía đông nam. Ngoài đảo chính, quanh đảo Phú Quý còn Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải. Diện tích đảo Phú Quý chỉ hơn 18km2 nhưng có đủ cảnh đẹp, danh thắng, trải nghiệm... Khí hậu trên đảo trong lành, mát mẻ quanh năm. Thời điểm thích hợp để khám phá đảo Phú Quý là từ khoảng tháng 12 đến tháng 6 năm sau, do mùa bão thường rơi vào tháng 9 đến tháng 11. Mùa xuân hè biển êm, trong xanh, gió nhẹ, dễ dàng di chuyển ra các đảo nhỏ. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có biển động, du khách nên xem dự báo thời tiết trước khi ra đảo.