Cơ hội xin việc đầy mong manh của người từng mắc Covid-19 ở Trung Quốc

Ngày càng nhiều người dân Trung Quốc nói về chuyện họ bị phân biệt đối xử khi đi xin việc hoặc thậm chí bị đuổi việc chỉ vì từng mắc Covid-19.

Một trong số này là cô He Yuxiu (24 tuổi), người từng có quãng thời gian sinh sống ở thành phố lớn thứ 2 của Ukraine là Kharkiv. Cô He đã trở về Trung Quốc sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng Hai. Cô He từng mắc Covid-19, nhưng nay đã hồi phục.

Cô He vẫn chưa xin được việc làm sau 2 tháng bị nhà trường sa thải với lý do cô từng mắc Covid-19. (Ảnh: Weibo)

Trong nhiều đoạn video được đăng lên mạng xã hội Trung Quốc, cô He đã chia sẻ về quãng thời gian bị mắc kẹt trong căn hộ bị rung lắc vì tiếng súng đạn ở Kharkiv. Vài tuần sau, cô được sơ tán sang Hungary bằng xe buýt dưới sự hỗ trợ của đại sứ quán Trung Quốc. Từ đây, cô He lên máy bay về nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cách ly, cô He được phát hiện có kết quả dương tính với Covid-19 lần thứ 2.

Sau khi khỏi bệnh, cô He được nhận vào làm giáo viên dạy tiếng Nga tại một ngôi trường ở thị trấn nhỏ của tỉnh Hà Bắc vào cuối tháng Năm. Nhưng chỉ một tuần sau, cô đã bị sa thải với lý do từng mắc Covid-19.

“Phân biệt đối xử trong xã hội chính là vấn đề lớn nhất sau khi bạn mắc Covid-19 ở Trung Quốc”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời cô He.