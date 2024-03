Cơ hội vàng sở hữu căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với mức giá bất ngờ

Theo các báo cáo thị trường, thời gian qua, bất chấp biến động của thị trường, giá BĐS Bình Dương vẫn liên tục tăng. Một số căn hộ chào bán từ 45 - 48 triệu/m2, có nơi chạm mức 60 - 70 triệu đồng/m2. Chào sân với mức giá chỉ từ 29.9 triệu đồng/m2, A&T Sky Garden hiện là dự án có mức giá tốt hơn nhiều mức giá của thị trường. Khung giá trên cũng nằm trong ngưỡng được cả người an cư và giới đầu tư “săn” tìm.

Đặc biệt, sự xuất hiện của “Khu vườn trên mây” ở tầng thượng, sở hữu tầm nhìn panaroma thoáng đãng, rộng lớn với tầm view đắt giá: view sông, view hồ, view phố, giúp cư dân hưởng trọn vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên giữa phố thị từ bình mình đến đêm muộn lung linh ánh đèn.

Thêm vào đó, A&T Sky Garden cũng là khu căn hộ hiếm hoi sở hữu 4 tầng giữ xe và hệ thống shophouse liên tầng có thang máy riêng biệt. Hệ thống 14 thang máy cho 2 tòa căn hộ cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí đảm bảo theo các quy định khắt khe đem đến sự an tâm, an ninh, an toàn cho cư dân.

Đáng chú ý, thiết bị bàn giao của mỗi căn hộ đều đến từ các thương hiệu hàng đầu như: Kohler, Yale, Toto, Panasonic, Mishubishi, Fujitec,… Tất cả đều vì mục đích đem đến cho cư dân những trải nghiệm trọn vẹn, hạnh phúc hơn khi lựa chọn sống tại A&T Sky Garden.

Để hỗ trợ các khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden, Chủ đầu tư A&T Group, Nhà phát triển dự án DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services – cùng các ngân hàng như: VietcomBank, MBBank, VPBank, ACB, PublicBank, ... cung cấp các gói vay lên đến 80% giá trị căn hộ, cùng các phương pháp thanh toán linh hoạt chỉ 1%/ tháng, ưu đãi lãi suất 0% đến khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc đến 18 tháng. Bên cạnh chính sách hỗ trợ về vốn thì chương trình chiết khấu và quà tặng cũng hấp dẫn không kém, theo đó, 240 sản phẩm đầu tiên có giá chỉ từ 29.9triệu/m2, đồng thời, tặng ngay lãi suất 24% và quà tặng lên đến 9 chỉ vàng khi khách hàng đăng ký nhu cầu sớm.

Việc đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn với những ưu đãi sâu là một quyết định “mạnh tay” của doanh nghiệp BĐS giai đoạn này, đồng thời thể hiện tiềm lực tài chính của đơn vị. Đây cũng là nỗ lực của Nhà phát triển dự án DXMD Vietnam với mong muốn hỗ trợ tối đa để khách hàng dễ dàng sở hữu căn nhà mơ ước bằng chính sách bán hàng vượt trội.