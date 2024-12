Cơ hội nào cho Nguyễn Filip ở tuyển Việt Nam?

Thủ thành Nguyễn Filip đứng trước nguy cơ mất suất bắt chính ở tuyển Việt Nam và anh sẽ phải nỗ lực giành lấy cơ hội. Thủ môn Nguyễn Filip gặp khó trong cuộc cạnh tranh suất bắt chính ở tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF Huấn luyện viên Kim Sang-sik mang đến bất ngờ rất lớn trong trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup (tên gọi cũ là AFF Cup) 2024. Trong khung gỗ, thủ môn Nguyễn Filip dự bị cho Nguyễn Đình Triệu. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội hiếm hoi của Đình Triệu, bởi đối thủ ngày ra quân không quá mạnh. Tuy nhiên, ít huấn luyện viên nào thực sự muốn thử nghiệm trong trận mở màn của một giải đấu. Thực tế cho thấy, tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước Lào chứ không dễ dàng giành chiến thắng như dự đoán trước giờ bóng lăn. Điển hình là cuộc đọ sức giữa tuyển Thái Lan và Timor Leste ở bảng A, dù cho đối phương bị đánh giá thấp nhất giải đấu nhưng huấn luyện viên Ishii Masatada vẫn đưa vào sân tất cả cầu thủ tốt nhất và đội bóng xứ chùa Vàng thắng 10-0. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, vị trí gác đền trở thành nơi ẩn chứa nhiều biến động nhất của tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm bị gạch tên vì tái phát chấn thương và Trần Trung Kiên bất ngờ được dự ASEAN Cup, sẵn sàng cạnh tranh với đàn anh. Đình Triệu và Filip được gọi tên cho cuộc đua giành suất bắt chính. Cuối cùng, thủ môn “nội địa” Đình Triệu được chọn. Nhiều thông tin bên lề cho biết, thủ thành thuộc biên chế câu lạc bộ Hải Phòng mới là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam chứ không phải Filip. Do đó, việc Filip dự bị được dự đoán sẽ còn kéo dài. Trở lại với câu hỏi bao giờ Nguyễn Filip có cơ hội ra sân? Nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không thay đổi người gác đền, ít nhất ở cuộc đọ sức quan trọng với Indonesia trên sân nhà ở vòng đấu tới. Thực tế, Đình Triệu luôn chơi tốt ở V.League. Phản xạ, khả năng ra vào và kĩ năng chơi bóng bằng chân của anh không tệ. Điểm khác biệt được nhắc đến nhiều nhất giữa Filip và Đình Triệu là tính kết nối, khả năng thông tin liên lạc với 3 trung vệ phía trên. Đây chỉ là một trong số nhiều yếu tố để so sánh giữa các thủ môn. Nhưng ở thời điểm hàng thủ tuyển Việt Nam không còn Quế Ngọc Hải, ông Kim cần ưu tiên nhân sự có phẩm chất thủ lĩnh như Đình Triệu. Nếu thủ môn chỉ huy tốt hàng phòng ngự, các cầu thủ sẽ thi đấu hợp lý và an toàn hơn. Nguyễn Filip rất nỗ lực để hòa nhập cùng đồng đội, nhưng khả năng nói tiếng Việt của anh dường như không cải thiện quá nhiều so với kì vọng. Khi một cựu thủ thành đẳng cấp châu Á như Lee Won-jae - tân huấn luyện viên thủ môn tuyển Việt Nam - lựa chọn nhân sự, ông hẳn có cái lý riêng của mình. Sai lầm trong trận gặp Lào trở thành điểm trừ lớn của Đình Triệu. Nhưng nếu ông Kim “cất” học trò đi, Đình Triệu xem như không còn cơ hội sửa sai. Nếu được ra sân, trận đấu với Indonesia sẽ là thời điểm tốt nhất để Đình Triệu chứng minh rằng tất cả chỉ là tai nạn và anh xứng đáng là thủ môn số 1. Ngược lại, khi Filip được trao cơ hội thi đấu, thủ thành sinh năm 1992 cần nỗ lực hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại.