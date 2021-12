Cơ hội lớn cho DN Việt đẩy mạnh xuất khẩu bơ sữa vào thị trường Israel

Sữa và các sản phẩm từ sữa là mặt hàng có nhiều tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam.(Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT Israel đã nới lỏng các hạn ngạch, với hi vọng biện pháp này sẽ làm giảm giá cả các sản phẩm bơ sữa đối với người tiêu dùng Israel. Động thái nói trên sẽ cho phép mở cửa thị trường để tự do nhập khẩu các sản phẩm này từ các nước châu Âu, theo đó giá cả đối với mỗi kg sữa chua tiêu dùng ở Israel trung bình sẽ giảm xuống còn 8,5 NIS/kg so với mức 17 NIS/kg trước đây.