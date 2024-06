Cơ hội gặp gỡ Sơn Tùng M-TP tại sự kiện Skymeet độc quyền

Ngoài ra, với những dòng thẻ Be The Sky khác như Skycloud, Daybreak, Starlight, khách hàng chi tiêu tích lũy từ 3 triệu trong khoảng thời gian từ ngày 18/01/2021 - 02/06/2024 cũng sẽ nhận ngay 1 vòng quay vé Skymeet khi tham dự sự kiện tại Booth Be The Sky.

Đặc biệt, từ ngày 4/6 đến 6/6, toàn bộ chủ thẻ Be The Sky kích hoạt mới, phát sinh thanh toán từ 100.000 VNĐ còn được tham gia "Vòng quay may mắn" và minigame hấp dẫn tại booth Be The Sky xuyên suốt sự kiện. Đây là cơ hội nhận thêm nhiều phần quà giá trị.

Be The Sky mang đến cơ hội cho tất cả khách hàng sở hữu sản phẩm thẻ, nhằm mang đến sự kiện Skymeet - hứa hẹn là nơi giao lưu và gắn kết giữa Sơn Tùng cùng các khán giả yêu mến anh. Đồng thời, đây cũng là dịp để những trái tim cùng đập chung nhịp với niềm đam mê âm nhạc.

2024 - một năm đầy hứa hẹn của Sơn Tùng M-TP

Bước vào năm 2024 với việc “bắt tay” MB và JCB tung ra sản phẩm thẻ ngân hàng đầu tiên dành cho cộng đồng fandom yêu âm nhạc, Sơn Tùng đã khẳng định sức nóng của mình khi liên tiếp thành công với những sản phẩm âm nhạc. Anh hứa hẹn tiếp tục “làm mưa làm gió” với loạt dự án lớn như ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, tổ chức tour diễn xuyên Việt "Sky Tour" và trình làng show diễn cá nhân "7-Minute Stage".