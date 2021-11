Cơ hội của ngành môi giới bất động sản trong trạng thái ‘bình thường mới’

Lúc này, nhiều sàn phân phối cùng môi giới BĐS tiên phong với "cái đầu lạnh tỉnh táo" đã tìm cách thích nghi với sự bất ổn. Trong đó phải kể đến Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land, khi đối diện với những tác động tiêu cực của đại dịch, đơn vị này đã tái cơ cấu và xây dựng các mô hình kinh doanh theo hướng chủ động ứng phó, đưa ra các mô hình linh hoạt để môi giới BĐS an tâm “sống chung” với đại dịch nhưng vẫn đạt kết quả cao, bền vững.

Nổi bật hơn cả là chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” được Cen Land phát động vào tháng 9/2021 với nhiều tầng ý nghĩa. Với môi giới BĐS, đây là cơ hội để vừa đảm bảo an sinh vừa chống dịch hiệu quả, khi toàn bộ công việc đều được hỗ trợ trên không gian mạng với nền tảng Cenhomes.vn.

Đối với khách hàng, nhà đầu tư, chiến dịch là cơ hội vàng để mua nhà và đầu tư với nhiều giải thưởng giá trị, những sản phẩm thực chất. Bởi theo quy luật tất yếu, tương lai hậu dịch sẽ diễn ra lạm phát và khủng hoảng, khi đó việc đầu tư hay mua nhà sẽ trở nên khó khăn hơn.

Cen Land liên tiếp đưa ra các chương trình thưởng nóng nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần môi giới

Sau hơn 2 tháng triển khai, “Home now for Vietnam Stronger” vẫn duy trì được sức nóng khi trung bình mỗi tuần đạt khoảng 250 giao dịch, tương đương gần 100 tỷ đồng. Môi giới BĐS cũng nhận được phần thưởng hấp dẫn lên tới 300 triệu đồng, đặc biệt, mỗi tuần thưởng nóng 5 triệu đồng/giao dịch cho 5 giao dịch đầu tiên.