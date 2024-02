Cơ hội cập nhật các xu hướng mới trong ứng dụng công nghệ nguồn mở

Là chuỗi sự kiện thường niên về CNTT và công nghệ mở, hội nghị thượng đỉnh về CNTT và nguồn mở châu Á - FOSSASIA Summit được tổ chức lần đầu tiên năm 2009 tại TP.HCM. Sau 14 năm diễn ra tại nhiều quốc gia khác như Singapore, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ và Trung Quốc, năm nay chuỗi sự kiện này quay trở lại Việt Nam, do FOSSASIA - tổ chức hỗ trợ các nhà phát triển và nhà hoạch định về công nghệ nguồn mở, phối hợp cùng Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức.

Hội thảo và triển lãm FOSSASIA là sự kiện thường niên dành cho các chuyên gia, nhà phát triển, công ty và nhà nghiên cứu, đã được duy trì trong gần 15 năm.