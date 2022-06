Có hay không việc thiếu thuốc trên địa bàn TP.HCM?

Sở này cho biết, qua buổi làm việc, có thể khẳng định về cơ bản các bệnh viện và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân do hầu hết các bệnh viện đã và đang tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định.

Khi được Sở Y tế hỏi bệnh viện có thiếu thuốc hay không, câu trả lời của hầu hết các giám đốc đơn vị là “có” nhưng tất cả đều cho rằng đây là các vấn đề đã tồn tại từ rất lâu do nhiều nguyên nhân khác nhau, chứ không phải do sợ sai mà không dám tổ chức đấu thầu hoặc đấu thầu muộn như một số phản ánh trên báo, đài đối với một số địa phương.

Sở Y tế cho biết nguyên nhân gây ra thiếu 1 vài loại thuốc vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm qua, không phải là vấn đề mới xuất hiện gần đây như sau:

- Ngành y tế TP luôn bị động đối với một số thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm do không có nhà cung ứng do ngừng sản xuất như: Dopamin, dung dịch cao phân tử Dextran, huyết thanh kháng nọc rắn,… Ngoài ra, các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt như thuốc gây nghiện, hướng thần: Diazepam, Phenobarbital dạng tiêm, Midazolam,… trong những năm sau này khó tìm do nhà sản xuất trong nước gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu hoặc do các công ty trên thế giới đã ngừng sản xuất.

Mới đây cũng xuất hiện một vài loại thuốc bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi chiến tranh giữa Nga và Ucraina (thuốc Methotrexat sản xuất từ Belarus), hoặc do hết số đăng ký nhưng chưa được Bộ Y tế gia hạn. Trước những tình hình phát sinh mới này, các bệnh viện đều có phương án sử dụng thuốc thay thế, ngoại trừ một số thuốc không thể thay thế (như các loại huyết thanh kháng nọc rắn).

- Các bệnh viện trên địa bàn còn bị động trong vấn đề mua sắm thuốc thuộc danh mục đàm phán giá và đấu thầu tập trung cấp quốc gia (công việc này do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện theo quy định). Nếu chờ có kết quả của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thì khả năng thuốc bị thiếu.