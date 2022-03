Có hay không hiện tượng Omicron 'né' test nhanh?

Không chỉ có K., theo phụ huynh của em cho biết trong lớp K. cũng có một số trường hợp tương tự: test nhanh nhiều lần âm tính nhưng test PCR thì dương.

PGS Phùng Nguyễn Thế Nguyên – Phó trưởng khoa hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, hiện tại chủng Omicron đang “nổi trội” trong cộng đồng, số ca nhiễm mới cũng gia tăng, đặc biệt là trẻ em.



Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số trẻ mắc Covid-19 nhập viện đã cao gấp 2 - 3 lần nhưng chủ yếu là bệnh nhẹ, rất hiếm gặp trường hợp nặng, nguy kịch.



Cùng với đó, số ca tái nhiễm và người tiêm đủ liều vắc xin nhiễm Covid-19 trong thời gian này cũng gặp nhiều hơn.



Theo ông Nguyên: "Trước đây với biến chủng Delta thì ít hơn. Điều này tương quan với biến chủng Omicron làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine, do đó số ca nhiễm mới, tái nhiễm đều có xu hướng tăng...".



Mặc dù biến chủng Omicron đang chiếm ưu thế nhưng theo ông Nguyên nhận định, biến chủng mới này “trốn” test nhanh là không đúng.



Thứ nhất, nhiều người thật sự không nhiễm Covid-19 và kết quả test nhanh cũng âm tính nhưng họ cứ nghĩ bản thân mình nhiễm. Cùng với đó, thời tiết hiện nay dễ gây ra các bệnh đường hô hấp trên, đặc biệt khu vực phía Bắc.



Thứ hai, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại kit xét nghiệm của nhiều hãng sản xuất, do đó độ nhạy và độ đặc hiệu của mỗi loại sẽ khác nhau. Và thứ ba, kết quả xét nghiệm nhanh cũng phụ thuộc thời điểm và quy cách lấy mẫu.



PGS Đỗ Văn Dũng – Trưởng khoa y tế công cộng, Trường đại học Y dược TP.HCM cho biết về khoa học, biến chủng Omicron chỉ làm thay đổi về đoạn gene trên protein S, trong khi đó kit xét nghiệm nhanh tác động lên đoạn gene protein E. Do đó, biến chủng này không ảnh hưởng đến kết quả test nhanh.



Với tốc độ lây lan rất nhanh của biến chủng Omicron, dù người bệnh đã nhiễm và có khả năng lây cho người khác nhưng test nhanh vẫn âm tính vì có thể kit xét nghiệm cho kết quả chậm, theo nghiên cứu là 1 - 2 ngày.



Ông Dũng nói: "Kết quả dương tính có thể cho chậm vài ngày nhưng không thể mãi âm tính nếu kit xét nghiệm nhanh đạt chất lượng, thời điểm lấy mẫu và cách lấy mẫu đều đúng. Còn kết quả xét nghiệm nhanh vẫn sai là do chất lượng kit xét nghiệm".



Các bác sĩ khuyên người dân có triệu chứng nghi ngờ hay yếu tố dịch tễ nên dùng kít xét nghiệm chất lượng và lấy mẫu đúng cách. Nếu vẫn cần kết quả khẳng định thì mới thực hiện RT-PCR.