Cô giáo xin vào nhóm lớp hút 'triệu view': Xinh đẹp, gần gũi và tích cực

Lúc này, cô giáo trẻ bị học sinh trong lớp đùa lại rằng khi cô không được nói hai lời, một đi không được trở lại nữa.



Nữ giáo viên sinh năm 1999 nhận về hàng nghìn bình luận khen bởi sự dễ thương, xinh đẹp và gần gũi với học viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước sự trêu đùa của học viên, mặc dù khá mắc cỡ nhưng cô giáo vẫn cố gắng lấy hết can đảm, mở lời đề nghị lớp cho cô vào lại nhóm để thuận tiện cho việc trao đổi, giao bài tập trong thời gian sắp tới.

"Mấy đứa có thể thêm cô vào nhóm mình lại được không? Bây giờ mấy đứa cho cô vô nhóm lại đi. Tại năm nay lỡ gặp lại nhau á", giọng cô giáo nhẹ nhàng, tha thiết.

Thái Vy tiếp tục giãi bày: "Năm trước cô không biết là cô sẽ dạy lại mấy đứa đâu. Thôi nha. Có gì năm nay mình vui vẻ nha. Mình không có cố ý thoát nhóm đâu. Đó là trong tình huống bắt buộc thôi à?".

Cô giáo "triệu" view năn nỉ xin vào nhóm lớp, dân mạng rần rần mong học lại

Dù clip chưa tới 1 phút và là lời độc thoại của cô nhưng nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Thái Vy chia sẻ niềm vui khi video của mình mang năng lượng tích cực cho mọi người.

Trước sự dễ thương và duyên dáng của cô giáo, cư dân mạng đã để lại những bình luận tích cực. Nhiều người bình luận vui, xin được quay trở lại lớp học và không quên hứa sẽ ngoan và luôn vâng lời, không trốn học đi chơi game.

"Bắt trend" cùng học sinh