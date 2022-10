Cô giáo vùng cao Quảng Nam bám thân cây vượt suối đến điểm trường gây xúc động

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một cô gái mặc áo mưa, tay bám chặt thân cây vượt dòng suối chảy xiết khiến nhiều người thót tim.

Theo tìm hiểu, hình ảnh trên được ghi lại ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhân vật trong ảnh là cô giáo Nguyễn Thị Tý - 30 tuổi; giáo viên phụ trách lớp mầm non ở điểm trường nóc Ông Bình, thôn 3, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My.